Toronto Maple Leafsin supertähdet Auston Matthews ja John Tavares hehkuttivat suomalaishyökkääjä Matias Maccellia joukkueen voitettua Utah Mammothin maalein 5-3.

Katso videolta Matias Maccellin tehot.

Aiemmin Utahin paidassa pelannut Maccelli syötti Matthewsin 2-1-osuman toisessa erässä ja viimeisteli itse voittomaaliksi jääneen 4-2-osuman tyylikkäällä rannelaukauksella. Hänet valittiin ottelun ykköstähdeksi.

– Kyse ei ollut vain pisteistä, vaan kokonaisvaltaisesta pelaamisesta. Hän yritti ansaita kiekkoa itselleen, pysyi vahvasti kiekossa sekä loi paikkoja. Siirtyminen uuteen seuraan ei ole koskaan helppoa, joten tämä oli iso ilta hänelle. Olen todella iloinen, että hän sai voittomaalin nimiinsä, Tavares kehui suomalaista.

– Matias oli joka puolella kenttää tänään. Hän oli liukkaalla pelipäällä ja teki voitto-osuman lisäksi myös hienon esityön maaliini. Tällainen onnistuminen vanhaa seuraa vastaan tuntuu varmasti hyvältä. Hän on sopeutunut tänne hyvin. Samaa voi sanoa muistakin uusista pelaajistamme. Ei ole koskaan helppoa tulla uuteen joukkueeseen, Matthews totesi.