Kasperi Kapanen säkenöi NHL:n avausfinaalissa – supertähti ylisti: "Otimme riskin"

NHL:n suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen esiintyi edukseen, kun Edmonton Oilers voitti Florida Panthersin ensimmäisessä finaalissa jatkoerässä maalein 4–3.

Kapanen oli heti avaushetkestä lähtien hienossa vireessä. Suomalaishyökkääjä saalisti syöttöpisteen, kun Leon Draisaitl vei Edmontonin 1–0-johtoon vain reilun minuutin pelin jälkeen.

Kapanen saalisti syöttöpisteen myös joukkueensa 3–3-osumaan. Jatkoerässä pirteästi pelannut pikakiituri oli taiteilla häikäisevän soolomaalin, mutta kiekko lipui niukasti ohi maalin.

Kapasen kausi on ollut kokonaisuudessaan haastava. St. Louis Bluesissa kautensa aloittanut Kapanen joutui waivers-listalle, josta Edmonton poimi hänet riveihinsä. Kapanen seurasi pudotuspelien yhdeksän ensimmäistä peliä katsomosta käsin, mutta kaukaloon päästessään Kapanen on ollut erinomainen.

Finaalissa Edmontonin jatkoeräsankariksi lopulta noussut supertähti Draisaitl antoi vuolaat kehut suomalaiselle joukkuetoverilleen.

– Hän on tuonut paljon peliimme. Hän on pelaaja, jonka voi lyödä mille paikalle vain. Kun hän pelaa itseluottamuksella ja samalla tavalla kuin nyt, hän on todella vaikea pideltävä. Me otimme riskin hänen kanssaan, ja se kantaa nyt isosti hedelmää, Draisaitl kehuu lehdistötilaisuudessa.

Hienon ottelun pelannut Kapanen vähätteli itse ottelun jälkeen hienoa peliesitystään.

– Täytyy vielä raapia kolme voittoa. Tunsin oloni hyväksi, mutta tämä oli hieno joukkuesuoritus tänään, Kapanen sanoo NHL Networkin videolla.

– Tämä voitto on valtava juttu. Tietystikin haluamme voittaa molemmat pelit täällä (kotikentällä). Saamme paljon voimaa yleisöltä. Tämä oli pitkä ja vaikea peli. Tämä voitto antaa meille hyvän buustin, Kapanen jatkaa.

NHL:n finaalisarja jatkuu lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Toinen ottelu on nähtävissä MTV Sub -kanavalla sekä MTV Katsomossa klo 3.00 alkaen.

0:45 Kasperi Kapaselta huima yksilösuoritus – upea jatkoaikaratkaisu oli vain senttien päässä.