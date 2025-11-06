Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafsin Matias Maccelli kirjautti itselleen maalin ja syöttöpisteen 5–3-kotivoitossa entistä seuraansa Utah Mammothsia vastaan.
Auston Matthews laukoi Maccellin rystysyötöstä 2–1-osuman ottelun puolivälin paikkeilla. Suomalaishyökkääjä viimeisteli rannelaukauksella ylänurkkaan oman 4-2-maalinsa päätöserän lopulla.
Ottelun ykköstähdeksi valitun Maccellin tehopistepotti on tältä kaudelta nyt 3+4-lukemissa. Utah kauppasi Maccellin Torontoon kesäkuussa.
Mammothin suomalaispuolustaja Olli Määttä pelasi ottelussa hieman yli 12 minuuttia.
Torontolle voitto oli kolmas perättäinen.
900. runkosarjamaali
NHL:n kaikkien aikojen maalintekijätilaston kärki Aleksandr Ovetshkin ylitti jälleen uuden historiallisen rajapyykin.
Venäläispelaaja iski Washington Capitalsin 6–1-kotivoittoon päätyneessä ottelussa St. Louis Bluesia vastaan jo NHL-uransa 900. runkosarjamaalin. Ovetshkin löi toisen erän alussa takalaidasta kimmonneen kiekon rystyltä sisään.
Maali oli venäläishyökkääjän kolmas tällä kaudella. Voitto Bluesia vastaan katkaisi Capitalsin neljä ottelua kestäneen tappioputken.
40-vuotias Ovetshkin rikkoi kanadalaislegenda Wayne Gretzkyn vuosikymmeniä säilyneen maaliennätyksen viime kaudella.
Ovetshkin pelasi viime kuun lopulla 1 500 runkosarjaottelun.