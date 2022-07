Supertähden raaka kohtalo MM-kisoissa kuohuttaa – suomalaisasiantuntijalta suorat sanat: "Vähän alempi voisi olla"

Yleisurheilu on raakaa peliä. Ihmissilmä ei Allenin varaslähtöä erottanut edes hidastetusta videosta, ja lopulta diskausmarginaali oli pienin mahdollinen, yksi vaivainen tuhannesosa.

Yleisurheilun lähtötapahtumassa vilppilähdön rajaksi on asetettu 0,1 sekuntia, eli sekunnin kymmenys. Pitkään on jo keskusteltu siitä, onko se liian korkea.

– Oma mielipide on se, että kyllä se vähän alempi voisi olla, Keränen sanoo suoraan.

Keräsellä on argumentilleen pätevät perusteet.

Vuonna 2009 Paavo Komi, Masaki Ishikawa ja Jukka Salmi julkaisivat Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen, jossa he tarkastelivat 0,1 sekunnin vilppilähtörajaa ja sen toimivuutta käytännössä. Tutkijakolmikko pääsi tutkimuksissaan johtopäätökseen, että varaslähdön raja tulisi laskea 0,08 tai 0,085 sekuntiin.

Keräsen mukaan ihmisissä on eroja, ja huippu-urheilijat erottuvat yleensä poikkeuksellisilla kyvyillään muista.

– Urheilijoiden joukossa on ihmisiä, joiden reaktiokyky on muita parempi, mikä sitten on heille kilpailuetu pika- ja aitajuoksujen lähdössä.