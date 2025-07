SUL: Suomalaisen juoksutähden ennätyskisassa rikottu sääntöjä – "Tilanne ei ole hyväksyttävä"

Joensuun Motonet GP:n 100 metrillä rikottiin sääntöjä, kun Samuel Purola sai jatkaa kilpailemista varaslähtönsä jälkeen, Suomen Urheiluliiton kilpailuvaliokunta toteaa.

Samuel Purola otti lauantaina Joensuun Motonet GP:n miesten 100 metrin juoksun alkuerässä varaslähdön, mutta sai jatkaa kilpailemista ja juoksi lopulta finaalissa ennätyksensä 10,27. Purolan armahtaminen herätti ihmetystä.

– Alkuerässä eka lähtö ihan unelmareagointi. Laitteiden mukaan muutama tuhannesosa liian nopea. Kävin kysymässä, että tiedän, että tämä on sääntöjenvastainen reagointi, mutta onko mahdollisesti jotain tehtävissä, että saisi juosta. Kisajärjestäjä oli erittäin suotuisa, Purola selvitti.

– Kisajärjestäjä tietää, että noin marginaalinen rajan alitus, joka ei videoltakaan näytä juuri varaslähdöltä, myös varmasti on tulkinnanvarainen juttu osittain.

– Kyllähän se vilppilähtö oli, mutta antoivat uuden tilaisuuden, koska oli noin pienestä kiinni.

Suomen Urheiluliiton kilpailuvaliokunta käsitteli 100 metrin kilpailun tapahtumia maanantaina. Se toteaa SUL:n tiedotteessa, että Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) kansainvälisten sääntöjen mukaan vilppilähdön raja on 0,100 sekuntia. Kun hyväksytyllä ja moitteettomasti toimivalla vilpinpaljastuslaitteistolla todettu reaktioaika on tätä pienempi ja lähettäjä on todennut lähdön vilppilähdöksi, urheilija tulee hylätä.

Tuomarilla on oikeus sallia urheilijan kilpaileminen protestin alaisena, jos hänellä on syytä epäillä vilppilähtötuomion oikeellisuutta.

– Tavanomaisesti protestin alla kilpailemista ei kuitenkaan sallita, jos vilppilähtö on todettu hyväksytyllä vilpinpaljastuslaitteistolla. Joensuun Motonet GP:ssä oli käytössä vilpinpaljastuslaitteisto, eikä ole olemassa näyttöä siitä, etteikö se olisi toiminut kilpailun aikana luotettavalla tavalla. Säännöt eivät tunne käsitettä "vähäinen vilppilähtö", vaan lähtö on joko hyväksytty- tai vilppilähtö.

Ei hyväksyttävä tilanne

Kilpailuvaliokunnan mukaan sille esitettyjen tietojen perusteella urheilijan armahtaminen alkuerän vilppilähdön jälkeen oli WA:n kansainvälisten sääntöjen vastainen ratkaisu.

– Valiokunnan käsityksen mukaan myöskään tapa, jolla päätös urheilijan jatkoon päästämisestä syntyi, ei noudattanut sääntöjen mukaista urheilijan vastalauseen käsittelytapaa.

– Kilpailuvaliokunta painottaa, että se edellyttää yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen noudattamista Suomen Urheiluliiton alaisessa kilpailutoiminnassa, eikä Joensuun Motonet GP:ssä tapahtunut tilanne ole hyväksyttävä.

Kilpailuvaliokunta ei silti lähde takautuvasti muuttamaan Joensuun lopputuloksia.

Purolan aiempi 100 metrin ennätys 10,31 oli vuodelta 2017. Hän on tuoreella ennätyksellään 10,27 Suomen kaikkien aikojen listalla kuudentena.

200 metrillä Purola on SE-mies vuoden 2022 ennätysajallaan 20,45.