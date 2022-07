MM-kullan voittanut Grant Holloway: "Ei vilppilähtöä"

Allen turhautui hylkäyksestä

– Virhemarginaali on niin pieni. Nyt murjotan jonkin aikaa, Allen sanoi ja puntaroi yleisurheilun vaikeutta.– Sitä harjoittelee koko vuoden 13 sekunnin kilpailua varten, ja se on siinä. Identiteetti on kiinni siitä yhdestä kilpailusta vuodessa, Allen sanoi.Allen aikoo jatkaa aitomista, mutta tavoittelee myös uutta suuntaa urheilu-uralleen amerikkalaisen jalkapallon NFL:stä. Allen on tehnyt sopimuksen Philadelphia Eaglesin kanssa.