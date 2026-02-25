Maksuhäiriö voi suojata ihmistä vaikeammilta velkaongelmilta, arvioi asiantuntija.

Talousvaikeuksissa olevien määrä on kasvanut, ja nykyään jo yli 380 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.

Merkittävimpiä maksuhäiriömerkinnän tuojia ovat olleet vuosia kertaluotot ja pikavipit, mutta tilastoissa näkyy myös maksamattomien vuokrien ja sähkölaskujen tuomat maksuhäiriömerkinnät.

Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar kertoo, että hän näkee maksuhäiriöiden taustalla kaksi syytä. Ensimmäinen on ilmeinen: Ihmisten talousongelmat ovat lisääntyneet ja rahat vähissä esimerkiksi työttömyyden seurauksena.

Toinen muutos taas liittyy taloudellisen elämäntavan muuttumiseen. Kun ennen ostoksia ostettiin käteisellä tai debit-kortilla, ei maksuhäiriöitä päässyt syntymään.

Luoton ja laskujen käytön lisääntyminen hankinnoissa on muuttanut tämän. Mitä enemmän niitä käytetään maksutapana, sitä todennäköisemäksi tulee se, että jokin lasku unohtuu tai henkilö arvioi itse maksukykynsä väärin.

Tällainen henkilö voi maksaa vanhoja saatavia pois, mutta pudota pian taas uudelleen, seilaten pitkäänkin maksuongelmien ja maksuongelmattoman tilanteen välillä, kunnes maksut jäätävät lopullisesti maksamatta.

Juttua jatkuu videon alla.

0:44 Pantzarista maksuhäiriömerkintä voi suojata saajaansa.

Pantzar toteaa, että maksuhäiriömerkintää pidetään usein jonkinlaisena rangaistuksena ja elämää hankaloittavana.

Hänestä näkemys on osaltaan virheellinen, sillä maksuhäiriömerkintä voi myös suojella elämää.

– Jos se tilanne ei ole täysin itsellä hallinnassa, niin sellaisessa tilanteessa se estää velkaongelman syvenemisen, Pantzar sanoo.

10:22 Miten maksuhäiriömerkintä saadaan ja millaista on elämä maksuhäiriöiden ja puhtaiden luottotietojen välissä. Huomenta Suomen vieraina Asiakastiedon data-analytiikan päällikkö Pekka Liukkunen ja Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar.