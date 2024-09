Suosituissa lomakohteissa roihuaa – voiko matkustaja saada korvausta, kun luonnonkatastrofi pilaa loman?

Maastopaloja roihuaa jatkuvasti ympäri maailmaa. Maastopaloja on raportoitu muun muassa Brasiliassa ja Portugalissa sekä suomalaisten suosikkilomakohteessa Kreikassa .

– Se savun muodostus oli ihan mahdotonta, ja se nopeus, millä se leviää, ja mikä määrä savua tulee, niin se on kyllä uskomatonta, Korpela kertoo ohjelmassa.

Ovatko turistit oikeutettuja korvauksiin?

– Kuluttajalla on oikeus hyvitykseen, jos ei näin käy ja ihan siitä riippumatta, johtuuko se sitten luonnonolosuhteista vai ei. Mutta toki matkanjärjestäjä voi tämän virheen pyrkiä siellä matkakohteessa korjaamaan. Esimerkiksi, jos on ollut näitä saarilla olevia tulipaloja, niin sitten siirretään matkustajat turvallisempaan paikkaan ja jos se on samantasoinen paikka ja hotelli, niin se virhe tulee sillä sitten oikaistuksi.