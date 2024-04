Kreikka houkuttelee turisteja takaisin Rodokselle "ilmaisella" lomalla – tästä on kyse

Jopa 25 000 turistia kutsutaan takaisin

The Guardian kertoo, että Kreikka on avannut uudenlaisen ohjelman, jonka puitteissa viime kesänä lomansa keskeyttäneet turistit voivat todella palata saarelle lomailemaan korkeintaan 500 euron arvoisen "lomarahan" turvin.

– Se on on ollut hyvin monimutkainen prosessi, eikä vähiten siksi, että olemme ensimmäinen maa, joka on tehnyt tällaista, totesi Kreikan matkailuministeriön pääsihteeri Myron Flouris The Guardianille.