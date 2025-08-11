Suosikkiohjelmat palaavat ruutuun – katso suora lähetys kello 14

Masked Singer Suomi, Ensitreffit alttarilla sekä Suomen surkein kuski palaavat MTV:n ohjelmistoon syksyltä.
Masked Singer Suomi-, Ensitreffit alttarilla- sekä Suomen surkein kuski -ohjelmat alkavat MTV:llä jälleen syyskuussa. Mitä suosikkisarjoissa on luvassa, se selviää kello 14 alkavassa pressitilaisuudessa, jota voi seurata suorana yllä olevasta ikkunasta.
Ensitreffit alttarilla
Ensitreffit alttarilla -ohjelma palaa ruutuun uudistuneena. Rakkauden asialla on uusi ja energinen tiimi: asiantuntijoina toimivat seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen, psykologi Iida Mäkikallio sekä aiemmilta kausilta tuttu pariterapeutti Hanna Myllymaa. Mahdollisuuksia lempeen ja lämpöön onkin ennätysmäärä, sillä tällä kaudella parisuhteensa alttarilla aloittaa neljä paria.
Suomen surkein kuski
Suomen surkein kuski -ohjelma täyttää 10 vuotta. Juhlakautta luotsaa Gogi Mavromichalis ja virallisuuksista vastaa uusi tuomaristo puheenjohtajanaan selostajalegenda Matti Kyllönen. Matin rinnalla säkenöivät driftaaja-ajo-opettaja Krisse Aalto sekä lakia ja järjestystä valvova poliisi Arttu Kilpeläinen.
Masked Singer Suomi
Masked Singer Suomen vakioetsiväkolmikkona jatkavat salapoliisit Benjamin, Janne Kataja sekä Jenni Poikelus saavat avukseen joka jaksossa vaihtuvan vierailevan etsivän – kaikki tuttuja kasvoja Masked Singerin aikaisemmilta kausilta.