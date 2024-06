Tällainen on MTV:n kanavien syksyn ohjelmisto – suosikkisarja saa uuden juontajan

MTV:n kanavien syysohjelmisto on julkaistu. Tulevana syksynä palataan parketille Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa, arvuutellaan julkkiksia Masked Singer Suomi -kaudella sekä selvitellään tehtäviä sabotoivan Myyrän henkilöllisyyttä.

Uusi Someäidit-sarja kurkistaa influensseriäitien somepostausten takaiseen elämään. Arman Alizadin dokumenttisarjassa Arman ja 7 kuolemansyntiä esittelee nykymaailman synnit. Sukuni salat -sarjassa kuullaan mielenkiintoisia tarinoita. Sukujuuriinsa tutustuu muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Draamoista tulevana syksynä nähdään muun muassa Aku Louhimiehen ohjaama Konflikti-toimintasarja sekä uusi kausi suositusta Robasta.

Tutustu ohjelmiin tarkemmin:

Tanssii Tähtien Kanssa jatkuu syyskuussa uusien tähtiparien voimin. Tulevalla kaudella mukana nähdään monia rakastettuja artisteja, tunnettuja viihdemaailman kasvoja sekä urheilumaailman huippuja.

Tanssii Tähtien Kanssa 1.9. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Uudella kaudella nähdään ainakin 12 uuden hahmon lisäksi yllätysesiintyjiä sekä teemajaksot halloweenin ja Euroviisujen ympäriltä. Hahmojen kanssa duetoivat Erika Vikman, Sara Siipola, Kasmir ja Konsta Hietanen.

Masked Singer Suomi -kausi huipentuu joulun erikoisjaksoon, jossa arvuutellaan kolmea aivan uutta jouluista hahmoa ja kuullaan joulun ikisuosikkeja hahmojen laulamana.

Masked Singer Suomi 31.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Kilpailureality Myyrä palaa neljännen tuotantokauden jaksoin. Ohjelmassa 11 julkisuudesta tuttua persoonaa suuntaa juontaja Roope Salmisen johdolla seikkailuun. Myyrässä kilpailijoiden tavoitteena on älyä, taktikointikykyä ja rohkeutta vaativien tehtävien avulla kerätä rahaa yhteiseen voittopottiin. Päämäärää vaikeuttaa kuitenkin ryhmään ujuttautunut Myyrä, jonka tavoite on sabotoida tehtäviä ja pitää voittopotti mahdollisimman pienenä.

Kymmenen myyrän metsästäjän ja yhden myyrän joukkoon mahtuu tällä kertaa muun muassa näyttelijöitä, muusikoita, urheilijoita, tuttuja tv-kasvoja ja sometähtiä.

Salmisen juontamassa Myyrä: Johtolangat -ohjelmassa pyritään selvittämään Myyrän henkilöllisyyttä analysoimalla tuoreimman jakson käänteitä. Ohjelmassa nähdään uutta materiaalia pääohjelman kuvauksista. Uusimman jakson tapahtumista kertoo tuorein kisasta pois pudonnut kilpailija.

Myyrä ja Myyrä: Johtolangat syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Suomen uusi Bachelor Joonas etsii elämänsä rakkautta Bachelor Suomi -sarjan tulevalla kaudella. Hänen kotinsa on maailmalla, mutta juuret tiukasti Suomessa. Joonaksen mukaan häneen tekee vaikutuksen nainen, joka on aidosti läsnä, sydän auki kohtaamaan mitä tämä elämä antaa. Myös ripaus karismaa ja itsenäinen elämänasenne saa hänen sydämensä sykkimään tiiviimmin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kauden aikana treffaillaan ahkerasti ja kurkistetaan kuvausten kulisseihin. Joonaksen ohella tutustutaan hänestä kiinnostuneisiin naisiin ja luonnollisesti nähdään lopuksi, kuka on Joonaksen valittu, viimeisen ruusun saaja.

Tulevalla kaudella Bachelor Suomen juontajana nähdään Shirly Karvinen.

Bachelor Suomi myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Maajussille morsiamen 17. kaudella seurataan taas neljän maajussin matkaa kohti loppuelämän rakkautta. Suomea kierretään Varsinais-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ja sieltä Savoon. Ohjelmaa juontaa Vappu Pimiä.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat palaa myös uudella kaudella neljän maajussin tarinoihin. Kauden aikana nähdään perinteisten pika- ja ryhmätreffien lisäksi enemmän kahdenkeskistä aikaa maajussien ja ehdokkaiden välillä.

Maajussille morsian 26.8. alkaen MTV Katsomo, MTV3

Maajussille morsian: Kaikki tarinat syyskuussa MTV Katsomo

Ensitreffit alttarilla -ohjelman 11. kaudella kuusi sinkkua laittaa jälleen koko elämänsä peliin: he antavat rakkauden avaimet asiantuntijoiden käsiin toiveenaan löytää tosirakkaus.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ohjelman asiantuntijoina toimivat pariterapeutti Hanna Myllymaa, psykoterapeutti Tapani Alanen sekä pastori Kari Kanala.

Ensitreffit alttarilla syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Sukuni salat -sarjan kolmannella tuotantokaudella tutkitaan tähtien sukuhistorioiden salaisuuksia. Juurimatkat vievät uudella kaudella aina Kristiinankaupungista Kuopioon ja Ruotsinpyhtäältä Virginiaan. Kauden avausjaksossa sukunsa saloihin perehtyy tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Sukuni salat syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Uudessa Meidän remppa -ohjelmassa seurataan, kuinka tavalliset suomalaiset kotiremppaajat remontoivat itse unelmiensa kotia kiireisen arjen keskellä. Kaikkien neljän remontin tavoitteena on valmistua jouluksi, mutta odottamattomat yllätykset kuitenkin pistävät aikataulut, budjetit ja remppaajien mielentilan koetukselle. Projektien edistymistä on seuraamassa remonttiasiantuntija Niko Roschier.

Meidän remppa syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Someäidit seuraa sosiaalisesta mediasta tuttujen rakastettujen, kadehdittujen ja kiisteltyjen vaikuttajaäitien elämää. Someäidit avaavat omaa elämäänsä itse kuvaamansa materiaalin ja ohjelmaan tehtyjen haastattelujen kautta. Luvassa on rosoja, ristiriitoja, rakkautta ja rehellisyyttä ilman filttereitä – hetkiä, joita et ole nähnyt Instagramissa ja tarinoita, joita et ole voinut lukea edes Jodelista.

Someäidit 14.8. alkaen MTV Katsomo

Arman Alizadin seitsemänosainen dokumenttisarja selvittää mitä ihmiskunta tekee oikein ja mitä väärin. Vuonna 2008 Vatikaanin arkkipiispa Gianfranco Girrotti nimitti nykymaailman uudet kuolemansynnit. Sarja esittelee jokaisessa jaksossa yhden nykymaailman synnin pääteemana sekä pohtii, ovatko nämä todella syntejä. Arman Alizad purkaa ongelman juurisyitä ja ratkaisuja ongelmille.

Arman ja 7 kuolemansyntiä myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Suomalainen menestysresepti -ohjelma tarjoilee jälleen kiinnostavia tuotekehitysmatkoja, jotka huipentuvat konkreettisiksi tuotteiksi ruokakauppoihin. Kilpailijoita on arvioimassa konkarituomaristo Jyrki Sukula, Jukka Kurttila, Sampo Päällysaho ja Suvi Luoma.

Suomalainen menestysresepti myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Suomen kaunein koti vie katsojat tuttuun tapaan 30 kauniiseen kotiin eri puolilla Suomea. Tulevalla kaudella nähdään yli sata vuotta vanhoja huviloita, uusia ja moderneja puutaloja, ekologisuutta ja designia. Uudella kaudella toimittaja Hanna Sumari saa mukaansa uudet arvostetut tuomarikollegat.

Suomen kaunein koti syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Stadi vs. Lande -sarjan uudella kaudella Jaska Saariluoman rinnalle nousee porilaisvahvistus Joonas Nordman. Kaukomatkaa tavoittelee jälleen joukko kilpailijoita ympäri Suomea, mukaan lukien julkisuudesta tuttuja kasvoja.

Stadi vs. Lande syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Janne Kataja ja hänen aisaparinsa, kuvaaja Hannu Pyyhtiä ja äänittäjä Sami Auru, kuokkavierailevat taas pitkin Suomea. Kolmikko viettää kussakin jaksossa 42 tuntia yhdellä paikkakunnalla ilman penniäkään rahaa, ja he joutuvat tulemaan toimeen paikallisten vieraanvaraisuuden avulla. Ohjelman toisella kaudella kuokkavieraiden tie vie muun muassa linnan huussiin, traktoritehtaalle, Jannen lapsuuden kesämummolaan ja yökylään Riitta Väisäsen luo.

Kuokkavieras Kataja myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Tänä vuonna mukaan Suurmestarin tehtäviä pääsevät suorittamaan myös lapset, kun Juniori Suurmestari nähdään MTV:n kanavilla. Juniori Suurmestarissa 10–13-vuotiaat lapset suorittavat tehtävät tuttuun tapaan Suurmestarin kartanolla, ja kilpailijoiden edesottamuksia hämmästellään sitten studiolla, jossa itse Suurmestari jakaa pisteet. Suurmestarina nähdään Jaakko Saariluoma, ja hänen oikeana kätenään tuomari Pilvi Hämäläinen.

Juniori Suurmestari myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

MasterChef Suomi: Joulu -kilpailussa kahdeksan julkisuudesta tunnettua henkilöä kisaa Kultaisesta vispilästä. Kolmen jakson aikana kilpailijat tehtailevat jouluisia annoksia. Tuomaristossa jouluherkut arvioivat Helena Puolakka, Henri Alén jaKape Aihinen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

MasterChef Suomi: Joulu myöhemmin syksyllä MTV Katsomo, MTV3

Kummit Live: Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti kutsuu tukijoukot ympäri Suomen mukaan lasten terveyden asialle.

Kummit Live: Elämä lapselle -konsertti syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Uuden Konflikti-toimintasarjan ohjauksesta vastaa Aku Louhimies, joka on myös käsikirjoittanut sarjan yhdessä Andrei Alénin, kirjailija Helena Immosen ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalan kanssa. Sarjan näyttelijäkaartissa nähdään muun muassa Peter Franzén, Sara Soulié ja Pirkka-Pekka Petelius ja Julia Korpinen.

Konflikti myöhemmin syksyllä MTV Katsomo+, MTV Katsomo, MTV3

Uutuusdraama Those About to Die vie katsojat Rooman valtakuntaan ja gladiaattoritaistelujen maailmaan. Roland Emmerichin ohjaamaa sarjaa tähdittää muun muassa Anthony Hopkins.

Those About to Die syyskuussa MTV Katsomo, MTV3

Roban kuudennen kauden teema on poliisin suhde kansalaistottelemattomuuteen. Roban näyttelijäkaartiin kuuluvat muun muassa Kari Hietalahti, Leena Pöysti, Riku Nieminen, Tiina Lymi, Andrei Alén, Alex Anton, Annika Aapalahti, Mari Perankoski, Ilari Johansson ja Rauno Ahonen.

Roba syyskuussa MTV Katsomo+