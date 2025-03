Atro Leppäsestä kova NHL-näkemys

Jos yksilöitä mietitään, Vaasan Sportin Atro Leppänen on ollut tämän liigakauden tarina numero yksi. Leppänen rikkoi ensin puolustajien piste-ennätyksen, eikä siinä vielä kaikki. Hän voitti ensimmäisenä puolustajana koskaan koko sarjan pistepörssin. Sportin päävalmentaja Juuso Hahl lataa Leppäsestä varsin kovan NHL-näkemyksen.

Leppänen, 26, taisteli runkosarjan loppuvaiheilla Liigan pistepörssin voitosta Kärppien Michal Kovarcikia vastaan. Kun Kovarcik oli sivussa, Leppänen iski.

Mäntän Bobby Orr takoi lopulta runkosarjan 60 ottelussa tehot 21+42=63. Hän voitti ensimmäisenä puolustajana koskaan SM-liigan pistepörssin.

Leppänen on ollut viime viikkojen aikana isosti tapetilla. Hän oli esillä jo niillä hetkillä, kun hän lähestyi Pekka ”Rocky” Rautakallion vanhaa puolustajien piste-ennätystä.

Sportin päävalmentaja Juuso Hahl on päässyt vastailemaan Leppäseen liittyviin kysymyksiin.

– Miehestä on jo sanottu melkein kaikki, mutta kyllä hänen kohdallaan pitää yhtä perusasiaa korostaa. Jokapäiväinen nälkä asioiden saavuttamisen suhteen on ihan ääretön kova. Pelataan tai harjoitellaan, hänen silmänsä kiiluvat koko ajan. Hänen tavoitteenaan on olla parempi ja parempi. Siinä on syy sille, miksi hän on noin hyvä, Hahl ynnäilee MTV Urheilulle.

Leppänen ilmoitti aiemmin, että hän jättää Sportin tämän kauden jälkeen. Vaihtoehtoja on nyt kaksi.

Hän siirtyy joko Ruotsiin tai hän lähtee rapakon taakse NHL:ään.

Leppäsen nykyvalmentaja Hahl lataa aiheeseen vankan näkemyksen.

– Olen melko vakuuttunut siitä, että hän saa kokeilusauman välittömästi, Hahl sanoo Leppäsen NHL-kytköksistä.

Kova haaste

Sportin kohdalla iso huomio on kohdistunut Leppäseen. Joukkueena vaasalaisryhmä oli runkosarjan lopulla kovien paineiden alla, sillä sen pudotuspelipaikka ei ollut mitenkään varma.

Sport onnistui kaapimaan viimeisillä kierroksilla riittävät pisteet kasaan. Sport oli runkosarjassa 11:s.

– Olemme eläneet pudotuspeliaikaa jo oikeastaan viimeisten parin viikon ajan. Meillä oli pikkaisen haasteita sairastumisten sun muiden kanssa ihan tuossa viime metreillä. Kova rutistus oli päällä, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Olemme tyytyväisiä siihen, että saimme pelimme kasvamaan tärkeimmillä hetkillä. Tuo valmisti meitä hyvin tulevaan, Sportin päävalmentaja Hahl miettii.

Sport kohtaa pudotuspelien avauskierroksella KooKoon, joka on vakuuttanut jo usean kuukauden ajan. KooKoo on kerännyt vuodenvaihteen jälkeen eniten pisteitä koko Liigassa.

– Haaste on kova, niin kuin ne tässä vaiheessa tuppaavat olemaan, Sportin Hahl myöntää.

– KooKoo on tehnyt eniten maaleja koko Liigassa ja niin edelleen. Meillä on kuitenkin hyvä historia heitä vastaan. Olemme saaneet nujerrettua Kouvola-peikkoa, mikä on Sporttia joskus vaivannut. Lähdemme hyvällä itseluottamuksella haastamaan heitä, Hahl toteaa.

Joukkueiden keskinäiset kohtaamiset menivät tasan tällä kaudella (27.9. KooKoo–Sport 3–2, 16.10 Sport–KooKoo 5–1, 18.1 KooKoo–Sport 5–6 ja, 20.2. Sport–KooKoo 2–5). MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kuvailee, että tulevassa sarjassa kohtaavat toistensa vastakohdat.

– Sport on ahkerin ohjauspelijoukkue. KooKoo taas on kovin vastahyökkäysjoukkue, Kivi näkee.

– Luotan vahvasti meidän erikoistilannepelaamiseemme niin ylivoimalla kuin alivoimalla. Se on ollut kunnossa. Myös maalivahtipelimme on erittäin hyvällä tiellä. Uskon, että meillä on konsteja heidän hyökkäämisensä hyydyttämiseen, Sportin päävalmentaja Hahl sanoo.

Miten pyritte luomaan kunnon kiekkohuumaa Vaasaan?

– Päälle pitää päästä. Se on ollut meidän teemamme koko kauden ajan. Emme voi alistua altavastaaja-asemaan, vaan pyrimme menemään päälle ja pyrimme hallitsemaan tilanteita. Se on se, millä saa vaasalaiset puolelleen, Hahl vastaa.

KooKoon ja Sportin pudotuspelisarja käynnistyy tänään tiistaina Kouvolassa.

