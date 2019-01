Tältä näyttävät Venezuelan massiiviset mielenosoitukset: Trump antoi tukensa presidentiksi julistautuneelle oppositiojohtajalle – kansa jakautui kahteen leiriin

Trumpin mukaan parlamentti on Venezuelan ainoa laillinen hallinnon osa. Hän lupasi Guaidolle Yhdysvaltojen kaiken diplomaattisen ja taloudellisen tuen.

Asiantuntijoiden mukaan juuri armeija ratkaisee, pystyykö Maduro jatkamaan maan johdossa. Epäselvää on, miten vahva armeijan tuki todellisuudessa on.

Valtiollinen media jätti oppositiojohtajan julistuksen huomioimatta

Toisaalta hallinto ei myöskään ollut ainakaan iltaan mennessä Suomen aikaa yrittänyt tukahduttaa opposition mielenosoitusta, vaikka se on tehnyt niin useasti aiemmin.

Reutersin mukaan Venezuelan turvallisuuspalvelu on turvautunut kuitenkin kyynelkaasuun väkijoukon hallitsemiseksi.

Maduron asema horjunut

Maduron presidenttikaudella Venezuelan talousvaikeudet ovat muuttuneet katastrofaalisiksi. Miljoonien prosenttien vuosittainen hyperinflaatio on vienyt maan valuutalta bolivarilta arvon, ja tavallisella kansalla on alituinen pula ruuasta.

Trump valmis asettamaan sanktioita

Samaan aikaan Maduro on takertunut valtaansa yhä tiukemmin. Vuonna 2016 Maduron tukijat menettivät enemmistönsä maan parlamentissa, mutta Madurolle lojaali korkein oikeus vei parlamentilta toimivallan seuraavana vuonna.

Tämän päivän mielenosoitus on symbolisesti merkittävä, sillä tänään on diktaattori Marcos Perezin hallinnon kaatumisen 61-vuotispäivä. CNN:n mukaan Valkoisessa talossa tarkkaillaan tilannetta ja Trump on valmis asettamaan uusia sanktioita Maduroa vastaan, jos tämä yrittää tukahduttaa opposition liian kovakouraisesti.