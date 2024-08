Venezuelan presidentti syyttää opposition pyrkivän kaappaamaan vallan

Maduron väitetty voitto viime viikonloppuna järjestetyissä presidentinvaaleissa on kiistetty laajalti niin Venezuelassa kuin ulkomaillakin. Useat Etelä- ja Väli-Amerikan maat sekä Yhdysvallat ovat tunnustaneet opposition ehdokkaan Edmundo Gonzalezin vaalien todelliseksi voittajaksi.

Kansalaisjärjestö Foro Penal on raportoinut 11 ihmisen kuolleen mielenosoituksissa venezuelalaisten lähdettyä kaduille. Oppositiojohtaja Maria Corina Machado on puolestaan sanonut, että ainakin 20 ihmistä olisi saanut surmansa.

Maduro taas on sanonut, että kaksi turvallisuusjoukkojen jäsentä on saanut surmansa ja noin 2 000 ihmistä on otettu kiinni. Hän sanoi hallintonsa valmistelevan kahta korkeimpaan turvallisuusluokkaan luokiteltavaa vankilaa mielenosoituksissa kiinni otettuja varten.