CNN: Trump aikoo tunnustaa Venezuelan parlamentin puhemiehen maan presidentiksi

Venezuelan oppositio järjestää tänään suurmielenosoituksen Maduroa vastaan. CNN:n mukaan Valkoisessa talossa tarkkaillaan tilannetta ja Trump on valmis asettamaan uusia sanktioita Maduroa vastaan, jos tämä yrittää tukahduttaa oppositiota liian kovakouraisesti.

Maduron presidenttikaudella Venezuelan talousvaikeudet ovat muuttuneet katastrofaalisiksi samaan aikaan kuin Maduro on takertunut valtaansa yhä tiukemmin. Vuonna 2016 Maduron tukijat menettivät enemmistönsä maan parlamentissa, mutta Madurolle lojaali korkein oikeus vei parlamentilta toimivallan seuraavana vuonna.

Tämän päivän mielenosoitus on symbolisesti merkittävä, sillä tänään on diktaattori Marcos Perezin hallinnon kaatumisen vuosipäivä. Venezuelan hallinto on kutsunut koolle oman mielenosoituksensa Maduron tueksi.