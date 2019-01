Venezuelan presidentti aloitti toisen kautensa vaalivilppisyytöksistä ja talouskriisistä huolimatta

Pääosin Latinalaisen Amerikan maista koostuva Liman ryhmä on kehottanut Maduroa luovuttamaan vallan parlamentille, kunnes uudet presidentinvaalit voidaan pitää. Maduro on syyttänyt kehotusta vallankaappaukseen yllyttämiseksi. Myös EU on vaatinut maahan uusia vaaleja.