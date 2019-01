Venezuelan parlamentin puhemies julistautui presidentiksi – Trump antoi tukensa heti

Myös Amerikan valtioiden järjestön OAS:n johtaja on tunnustanut Guaidon aseman. Guaido oli julistautunut Venezuelan virkaa toimittavaksi presidentiksi vain hetkeä aiemmin.

Vannoi virkavalansa vasta kaksi viikkoa sitten

Maduron presidenttikaudella Venezuelan talousvaikeudet ovat muuttuneet katastrofaalisiksi. Miljoonien prosenttien vuosittainen hyperinflaatio on vienyt maan valuutalta bolivarilta arvon, ja tavallisella kansalla on alituinen pula ruuasta,

Trump valmis uusiin sanktioihin

Samaan aikaan Maduro on takertunut valtaansa yhä tiukemmin. Vuonna 2016 Maduron tukijat menettivät enemmistönsä maan parlamentissa, mutta Madurolle lojaali korkein oikeus vei parlamentilta toimivallan seuraavana vuonna.

Tämän päivän mielenosoitus on symbolisesti merkittävä, sillä tänään on diktaattori Marcos Perezin hallinnon kaatumisen vuosipäivä. CNN:n mukaan Valkoisessa talossa tarkkaillaan tilannetta ja Trump on valmis asettamaan uusia sanktioita Maduroa vastaan, jos tämä yrittää tukahduttaa opposition liian kovakouraisesti.