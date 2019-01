Venezuelan presidentti Maduroa vastustavia mielenosoituksia puhjennut ympäri Caracasia – poliisi avannut kyynelkaasuhanat

Mielenosoitukset olivat esimakua keskiviikosta, jolloin opposition on tarkoitus järjestää suurmielenosoitus Maduroa vastaan.

Maduron vastustus voimistunut

Maduroa vastustava liike Venezuelassa on voimistunut sen jälkeen, kun Maduro vannoi virkavalansa toiselle presidenttikaudelle vajaat kaksi viikkoa sitten. Maduro voitti toukokuussa järjestetyt vaalit, joita oppositio boikotoi ja joita muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat kutsuneet vilpillisiksi.

Keskiviikon mielenosoituspäivä on symbolisesti merkittävä, sillä se on diktaattori Marcos Perezin hallinnon kaatumisen vuosipäivä. Venezuelan hallinto on kutsunut koolle oman mielenosoituksensa Maduron tueksi.