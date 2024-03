Suora lähetys Venäjän suurlähetystöltä kello 11.50: Mielenosoittajat arvostelevat presidentinvaalia ja Putinin hallintoa

Venäjän federaation Helsingin-suurlähetystön edessä järjestetään Venäjän presidentinvaalia arvosteleva mielenosoitus High Noon Against Putin tänään sunnuntaina puoleltapäivin.

Mielenosoituksessa Tehtaankadulla nostetaan esiin muun muassa vaalin epädemokraattisuus, sillä Putinin viides kausi on varma jo ennen äänestystä.

Ehdokkaita oli aiemmin enemmänkin, mutta heidät on pelattu pois muun muassa liiallisen kannatuksen vuoksi ja osin keksittyjen syytösten vuoksi.

Suorassa lähetyksessä on haastattelussa on Suomen venäjänkielisten demokraattien yhteisön puheenjohtaja Irina Vesikko. Toimittajana paikalla on Janne Ahjopalo.