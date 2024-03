Venäjä kertoo jälleen uusista iskuista – tahti kiihtynyt Venäjän vaaliviikonloppuna

Lennokki-iskuja esimerkiksi Venäjän energiantuotantolaitoksiin on viime päivinä eli Venäjän näytösluontoisten presidentinvaalien alla ja aikana tapahtunut entistä kiivaampaan tahtiin.



Sunnuntai on niin kutsutun äänestyksen viimeinen päivä. Kyse on poliittisesta näytelmästä, sillä Vladimir Putinilla ei ole todellisia vastaehdokkaita ja käytännössä kaikki oppositiotoiminta Venäjällä on tukahdutettu.



Puolustusministeriö kertoi sunnuntaina ilmapuolustuksen torjuneen yli 30 miehittämätöntä ilma-alusta useilla eri alueilla, myös Moskovassa.