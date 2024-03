Miksi näytösvaalit ovat tärkeä tapahtuma Vladimir Putinille? "Tieto on arvokasta valuuttaa"

Kaikki eivät uskalla osoittaa mieltään

MTV Uutisten Venäjä-asiantuntija, ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki kertoo, että yksi syy on valvonta.

Samaa tekniikkaa se käytti Kivimäen mukaan Navalnyin hautajaisissa. Myöhemmin se on pyrkinyt selvittämään osallistujat kasvojentunnistusohjelmalla.

Katso myös: Kimmo Kiljunen tuli Helsinkiin Venäjän suurlähetystölle seuraamaan venäläisten äänestämistä: "Täällä on protesti käynnissä"

Miksi vaalit ovat tärkeät Putinille?

Osa äänestäjämielenosoittajista on äänestänyt tänään tyhjää, osa on kirjottanut lipukkeeseen vastaehdokkaan nimen ja osa jotain muuta.

Kivimäen mukaan vaaleilla on merkitystä Putinille siksi, että hän näkee, mikä hänen todellinen kannatuksensa on.

– Eli kuinka pitkälle pelko kantaa ja ihmiset pysyvät herran nuhteessa. Tieto on arvokasta poliittista valuuttaa myös diktaattorille. Se on tietysti eri asia, mikä tieto annetaan ulospäin.

– Venäjältä on lähes mahdotonta saada aidosti puolueetonta tietoa esimerkiksi siitä, mitä kansan enemmistö ajattelee.

– Halutaan, että se on se 80 prosenttia. Ei haluta antaa sen enempää Venäjän sisälle kuin ulospäinkään kuvaa siitä, että Putinin asema horjuu.

– Tässä siis haetaan kahta tulosta. Toinen on se, jossa Kremlin esikunta kerää itselleen hyödyllistä tietoa siitä, miten paljon heillä on todellista kannatusta. Toinen on se, mikä kerrotaan ulospäin.