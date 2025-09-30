Suomi osallistuu Tanskan ilmatilan turvaamiseen droonien tunnistamiseen ja torjumiseen kykenevällä sotilasosastolla, tiedottaa puolustusministeriö.

Tasavallan presidentti on valtioneuvoston esityksestä päättänyt, että Puolustusvoimat osallistuu Tanskan ilmatilan turvaamiseen, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Päätös on vastaus Tanskan pyyntöön turvata maan ilmatilaa kansainvälisten kokousten aikana.

Suomesta lähtee Tanskaan droonien tunnistamiseen ja vastatoimiin kykenevä sotilasosasto. Se asetetaan Tanskan johtoon ja maan viranomaiset johtavat kokonaisoperaatiota.

– Operaatioon osallistumalla osoitamme konkreettista tukea toista Pohjoismaata ja Nato-liittolaista kohtaan. Droonit ovat ajankohtainen uhka, jonka torjumiseen Suomella on vahvaa osaamista, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

Stubb: Osasto jo toimintavalmiina

Presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että droonien vastatoimiin kykenevä suomalainen sotilasosasto on jo Tanskassa toimintavalmiina. Myös Rajavartiolaitos osallistuu operaatioon.

– Tuemme Tanskaa täysin pohjoismaisen ja eurooppalaisen solidaarisuuden hengessä. Hybridivaikuttamisen aikakaudella yhä tiiviimmän kansainvälisen ja viranomaisten välisen yhteistyön merkitys korostuu. Jatkamme myös työtä uusien suorituskykyjen kehittämiseksi nykyisiä ja tulevia uhkia vastaan, Stubb kirjoittaa.

Orpo STT:lle: On tärkeää pystyä vastaamaan Tanskan Suomelle tekemään pyyntöön

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa tyytyväinen, että Suomi päätti tänään osallistumisestaan Tanskan ilmatilan turvaamiseen. Hänen mukaansa on tärkeää, että Suomi pystyy vastaamaan Tanskan tekemään pyyntöön osallistua ilmatilan turvaamiseen ja droonien torjumiseen Kööpenhaminassa järjestettävien kansainvälisten kokousten ajaksi.

Orpo kommentoi päätöstä STT:lle tekstiviestillä. Hän sanoo Tanskan olevan Suomelle tärkeä ja läheinen kumppani ja liittolainen.

