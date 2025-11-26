Palokunta yrittää parhaillaan saada paloa hallintaan.

Hongkongissa ainakin neljä ihmistä on kuollut kerrostalokompleksissa syttyneessä tulipalossa.

Paikallisen median mukaan ihmisiä on myös loukussa palavassa talossa.

Yksi palossa henkensä menettäneistä on palomies. Lisäksi ainakin kolme ihmistä on loukkaantunut, heistä kaksi hengenvaarallisesti, kertoivat viranomaiset.

Tai Pon kaupunginosassa Hongkongin pohjoisosassa sijaitsevasta palosta on annettu toiseksi korkein palohälytys.

Savua tulee erittäin paljon, minkä vuoksi poliisi on sulkenut osia läheisestä valtatiestä ja kehottanut lähistön asukkaita pysymään sisällä ja sulkemaan ovet ja ikkunat.

Liekit levisivät ainakin kolmeen kompleksiin kuuluvaan taloon sen jälkeen kun ne olivat tarttuneet bambusta valmistettuihin rakennustelineisiin, joilla talot oli ympäröity.