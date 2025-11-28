Viranomaisten mukaan epäillyt, seitsemän miestä ja yksi nainen, ovat muun muassa insinöörikonsultteja ja rakennustelineurakoitsijoita.

Hongkongissa korruptionvastaiset viranomaiset ovat pidättäneet kahdeksan ihmistä epäiltyinä yhteydestä tuhoisaan tornitalopaloon. Keskiviikkona syttyneessä tulipalossa kuoli yli 120 ihmistä.



Viranomaisten mukaan epäillyt, seitsemän miestä ja yksi nainen, ovat muun muassa insinöörikonsultteja ja rakennustelineurakoitsijoita.



Tulipalon epäillään saaneen alkunsa alempien kerrosten suojaverkosta, joka oli osa korjaustöitä. Suojaverkosta tuli levisi styroksilevyihin ja bambusta tehtyihin rakennustelineisiin.