Palomiehet jatkavat urhoollista taisteluaan Hongkongissa roihuavaa 2000 asunnon kerrostalokompleksin tulipaloa vastaan.

Hongkongissa ainakin 13 ihmistä on kuollut ja toistakymmentä muuta on loukkaantunut erittäin vakavasti Wang Fuk -kerrostalokompleksissa syttyneessä tulipalossa. Ihmisiä saattaa myös edelleen olla loukussa. Reuters tavoitti ainakin yhden 71-vuotiaan miehen, joka kertoi vaimonsa olevan loukussa yhdessä rakennuksista.

Tai Pon kaupunginosassa Hongkongin pohjoisosassa sijaitsevasta palosta annettiin aluksi toiseksi korkein palohälytys, mutta se nostettiin korkeimmalle viitostasolle. Yksi kuolleista on palomies.

– Kiinteistölle ei enää ole tehtävissä mitään. Voimme vain toivoa, että kaikki, olivatpa he vanhoja tai nuoria, pääsivät turvallisesti pois. Olemme huolissamme, koska sisällä saattaa edelleen olla ihmisiä, sanoi palopaikalla haastateltu So, 57, joka kertoi vain sukunimensä.

Nimettömänä pysytelleet viranomaiset kertoivat palopaikalla uutistoimisto AFP:lle, ettei tietoa sisällä mahdollisesti olleista ihmisistä voitu vahvista. Palomiehet eivät pysty menemään sisään kiinteistöön, joka oli edelleen pimeän laskeutuessa liekeissä.

Satoja evakuoitu

700 asukasta on evakuoitu kahdeksan kerrostalon kompleksista, jossa on yhteensä 2000 asuntoa.

– Kuulin hieman ennen kolmea iltapäivällä erittäin kovan äänen. Katsoin ulos ja näin viitostalon olevan liekeissä. Menin alakertaan ja näin palon yltyvän, joten palasin kotiini pakkaamaan tavarani ja olen ollut ulkona kolme tuntia siitä asti, kakkostalon asukas Harry Cheung kommentoi Reutersille.

– En tiedä, mitä tunnen nyt, enkä tiedä missä nukun yöni, koska en varmasti pääse kotiin, 66-vuotias Cheung jatkoi.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.