Hongkongissa usean tornitalon tulipalon uhriluku on noussut jälleen. Viranomaisten mukaan ainakin 94 ihmistä on kuollut palossa.
Hallinnon tiedottajan mukaan palossa on lisäksi loukkaantunut lähes 80 ihmistä, joista kymmenkunta on pelastustyöntekijöitä.
Palo oli saatu varhain perjantaina sammumaan lähes kokonaan, ja pelastustyöntekijät ovat jatkaneet kadonneiden etsintöjä tornitaloista. Kadonneiden tarkka määrä ei ole tiedossa.
Paikan päällä olevan AFP:n toimittajan mukaan palo on heikentynyt perjantaina merkittävästi, mutta rakennuksista on levinnyt edelleen ajoittain paksua savua ja kipinöitä.
Palo syttyi keskiviikkona iltapäivällä paikallista aikaa Tai Pon kaupunginosassa Hongkongin pohjoisosassa. Kohteessa sijaitsee kahdeksan kerrostalon kokonaisuus, jossa on noin kaksi tuhatta asuntoa.
Tornitalojen asukkaat kertoivat AFP:lle, etteivät he olleet kuulleet palovaroittimien hälytystä. Asukkaat joutuivat varottamaan toisiaan kulkemalla ovelta ovelle.
Viranomaiset tutkivat paloa
Viranomaiset ovat käynnistäneet tulipalosta rikostutkinnan. Poliisi kertoi aiemmin ottaneensa kiinni kolme miestä, joiden se epäilee toimineen törkeän piittaamattomasti. Miesten epäillään syyllistyneen tekoihin, jotka vastaavat suomalaisessa oikeusjärjestelmässä jotakuinkin tappoa tai kuolemantuottamusta.
Poliisi kertoi, että kiinni otetuista miehistä kaksi on johtajia ja yksi konsulttina rakennusyhtiössä, joka on vastannut tornitalojen remontoinnista.
Myös Hongkongin korruption vastainen toimielin kertoi torstaina asettaneensa työryhmän tutkimaan, onko tornitalojen remontointihankkeeseen liittynyt korruptiota.
Tulipalo on Hongkongin tuhoisin sitten vuoden 1948, jolloin räjähdyksen aiheuttamassa tulipalossa kuoli 135 ihmistä.