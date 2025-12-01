Häkkänen vierailee tällä viikolla Yhdysvalloissa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) osallistuu matkallaan Yhdysvaltonjen matkallaan Kalifornian Simi Valleyssa Reagan National Defense Forumin (RNDF) paneelikeskusteluun, jonka aiheena on sotilasliitto Nato ja Ukrainan tulevaisuus.

RNDF tuo yhteen puolustushallinnon johtoa, puolustusyhteisön keskeisiä sidosryhmiä, kongressin jäseniä sekä puolustusteollisuusjohtajia.

Häkkänen käy työvierailunsa aikana myös Havaijilla. Hän vierailee Havaijilla Pearl Harbor-Hickamin sotilastukikohdassa, missä hän tapaa tukikohdan johtoa.

Havaijilla niin ikään sijaitsevassa Camp Smithin tukikohdassa Häkkäsellä on tapaaminen Yhdysvaltain asevoimien indopasifisen toimialueen komentajan, amiraali Samuel John Paparo Jr:n kanssa.