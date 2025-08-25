Suora lähetys: Pääministeri Orpo puhuu suurlähettiläskokouksessa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhuu suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Katso suoraa lähetystä kello 14.00 alkaen.
Suomen ulkomaanedustustojen päälliköt ovat kokoontuneet jälleen vuosittaiseen suurlähettiläskokoukseen.
25.–27. elokuuta järjestettävässä tapahtumassa keskustellaan ajankohtaisista ulkopolitiikkaan ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvistä aiheista.
Suurlähettiläskokouksen ohjelmaan kuuluvat myös Suomen valtionjohdon linjapuheet Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta toimintaympäristöstä.
Pääministeri Petteri Orpo pitää kello 14.00 puheen, jota voit seurata suorana tämän artikkelin alusta löytyvältä videolta.