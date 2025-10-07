Islannin presidenttiperi aloittaa valtiovierailunsa Suomeen.

Islannin presidentti Halla Tomasdottir ja hänen puolisonsa Björn Skulason aloittavat tänään valtiovierailunsa Suomeen.

Vierailua isännöivät presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb.

Kaksipäiväisen vierailun teemoja ovat maiden väliset kahdenväliset suhteet, pohjoismainen ja alueellinen yhteistyö, arktisen alueen kysymykset sekä tuki Ukrainalle.

Vastaanottoseremoniat järjestetään kello 10 Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata niitä Kauppatorilta. Niiden jälkeen presidentit käyvät vierailun viralliset keskustelut.

Valtiovierailu jatkuu keskiviikkona Espoossa, jolloin presidenttiparit tutustuvat muun muassa Nokian vierailukeskukseen. Presidentit osallistuvat vierailukeskuksessa yritysseminaariin, joka kokoaa yhteen suomalaisia ja islantilaisia energia-alan, peliteollisuuden ja teknologiateollisuuden yrityksiä.

Lisäksi ohjelmassa on vierailu Aalto-yliopistossa, jossa presidentit keskustelevat opiskelijoiden kanssa johtajuudesta muuttuvassa maailmanjärjestyksessä.

Keskiviikkona iltapäivällä presidenttiparit osallistuvat kierrokselle Arkkitehtuuri- ja designmuseossa, jossa he tutustuvat pian avattavaan Pako Muumilaaksoon -näyttelyyn. Näyttely käsittelee ennennäkemättömällä tavalla Tove Janssonin ja muumien suhdetta arkkitehtuuriin, rakennettuun ympäristöön ja muotoiluun, kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan.