Tältä näyttää vuoden 2023 Roosa nauha – suunnittelijoina Apulannan Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki

– Meidän kohdallamme kutsu kävi, ja olemme tuoneet julki säätiölle, että kyllä me olemme sitä odottaneetkin. Ilomielin lähdimme mukaan, kun kysyttiin, Wirtanen kertoi 21. syyskuuta Huomenta Suomessa .

– Ei ollut vaikeaa sanoa tähän kyllä. Tämä on kunniatehtävä, Santapukki jatkoi.

Roosa nauha -keräyksen teemana on tänä vuonna lasten syövät. Nauha paljastettiin Huomenta Suomessa 21. syyskuuta. Nauhassa on mukana pieni niitti, jolla on tärkeä merkitys.