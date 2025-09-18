Vuoden 2025 Roosa nauha julkistettiin Huomenta Suomessa.
Vuoden 2025 Roosa nauhan suunnittelija paljastettiin tänään torstaina 18. syyskuuta. MTV Uutiset näytti julkistuksen suorana lähetyksenä Helsingin Musiikkitalolta.
Itse Roosa nauha julkistettiin jo aamun Huomenta Suomessa. Juontaja Ivan Puopolon esitteli nauhan katsojille.
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan kaikkien syöpien tutkimusta Suomessa. Keräys alkaa 18. syyskuuta ja jatkuu lokakuun loppuun.
Tältä näyttää vuoden 2025 Roosa nauha.
Viime vuonna nauhan suunnitteli Vesterinen Yhtyeineen.
Vuoden 2023 Roosa nauhan suunnittelivat Syöpäsäätiölle Apulannan laulaja Toni Wirtanen ja rumpali Sipe Santapukki. Vuoden 2022 Roosa nauhan suunnitteli isänsä haimasyövälle menettänyt Maria Veitola.