Netanjahu sanoi aikovansa kertoa maille totuuden Israelista, Israelin armeijan sotilaista sekä kansalaisista.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu aikoo puheessaan YK:n yleiskokoukselle tuomita Palestiinan tunnustaneiden maiden johtajat.
Netanjahu kertoi asiasta israelilaismedioille kuten Haaretz-lehdelle sekä Jerusalem Postille noustessaan New Yorkin -koneeseen Tel Avivissa varhain tänä aamuna. Asiasta kertoo myös uutistoimisto Reuters.
Useat maat, mukaan lukien Ranska, Britannia, Kanada ja Portugali, ovat tunnustaneet Palestiinan valtion viime päivien aikana.