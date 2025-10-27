Jamaikaa lähestyy hurrikaani, jota on arvioitu ennakkoon historiallisen tuhoisaksi.

Karibianmerellä riehuva hurrikaani Melissa on vahvistunut voimakkaimpaan viitoskategoriaan. Hurrikaani luokitellaan merkittäväksi kolmosluokasta ylöspäin.

Hurrikaani tuonee mukanaan äärimmäisiä rankkasateita, tulvia, tuulia ja maanvyöryjä. Myrskyn keskuksen on odotettu saapuvan Jamaikan rannikolle tiistain puolella Suomen aikaa.

Meteorologi Liisa Rintaniemi kuvaili hurrikaania maanantaina pelottavan ytimekkäästi.

– Jamaikan tilanne näyttää aika hurjalta. Nyt odotellaan totaalituhoa.

Tuhoisat tuulet

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela kuvailee tiedotteessa, että hirmumyrskyn vaikutukset voivat olla "jopa katastrofaaliset".

Tuhovoimaisimmat, voimakkuudeltaan jopa 50–70 metriä sekunnissa puhaltava tuulet kohdistuvat hirmumyrskyn keskuksen rantautumisalueelle.

– Tällaiset tuulen nopeudet pystyvät hajottamaan jo vankempiakin asuinrakennuksia, mutta laaja-alaisimmat ja suurimmat vaikutukset tulevat tuulen, sateiden ja tulvien yhteisvaikutuksesta. Katkeavien liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien takia monet alueet voivat jäävät saarroksiin useiksi päiviksi, Korpela sanoo.

Seuraa suoraa lähetystä maan kaakkoispuolella sijaitsevasta pääkaupunki Kingstonista yläpuolelta.