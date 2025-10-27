Hurrikaani Melissan odotetaan tekevän valtavaa tuhoa Karibianmerellä.
Karibianmerellä riehuva hurrikaani Melissa on vahvistunut voimakkaimpaan viitoskategoriaan. Hurrikaani luokitellaan merkittäväksi kolmosluokasta ylöspäin.
Melissan vaikutus näkyy Jamaikan saarella Kuuban eteläpuolella jo nyt. Myrksyn keskuksen odotetaan rantautuvan saaren etelärannikolle puoliltaöin Suomen aikaa.
Melissan keskituuli voi puhaltaa jopa 72 metriä sekunnissa. Hirmumyrskyn raja on 33 metriä sekunnissa.
– Jamaikan tilanne näyttää aika hurjalta. Nyt odotellaan totaalituhoa, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
Pelottavat sademäärät
Melissan sademäärät ovat omaa luokkaansa. Tiistain aikana yhden vuorokauden sademäärä voi Jamaikalla olla jopa 300 millimetriä.
Paikallisesti lukemat nousevat selvästi suuremmiksi hirmumyrskyn runnellessa saarta kolmenkin vuorokauden ajan.
Rintaniemi kuvailee sademääriä pelottaviksi.
– Kotimaisiin sademääriin verrattuna puhutaan aivan eri sataluokista. Eipä tällaisia pääse Suomen kartalle piirtelemään.
Tuhoisa reitti
Hurrikaanin reitin ennakoidaan kulkevan suoraan Jamaikan saaren yli. Vieläpä niin, että itärannikolla sijaitseva pääkaupunki Kingston on saamassa mereltä puhaltavan tuulen ja voimakkaimmat sateet niskaansa.
– Lähestymiskulma on yksi pahimmista mahdollisista, mitä tässä voi kuvitella.
Katso artikkelin videolta hurrikaan Melissan reitti ja hurjat sademäärät.