Suora lähetys eduskunnasta: Miten SDP ja RKP äänestävät käännytyslaista?

Oppositiopuolue SDP on lain läpimenon kannalta ratkaisevassa roolissa, sillä ryhmässä on 43 edustajaa. SDP on jo aiemmin kertonut, että ryhmän enemmistö tukee käännytyslakia. Ryhmässä on kuitenkin yhä kriittisesti lakiin suhtautuvia edustajia. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen odotetaan kommentoivan kokouksen antia noin kello 11.45.