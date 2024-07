Käännytyslaista ei sopua aamupäivällä, ratkaisua haetaan kiivaasti

Käännytyslain vaikeuksia on yritetty ratkoa eduskunnassa eri ryhmissä, ja myös pääministeri Petteri Orpolla (kok.) on oma kokouksensa. Hallintovaliokunta ei saanut aamupäivällä mietintöään valmiiksi ja on epäselvää, jatkuuko valiokunnan kokous myöhemmin tänään.