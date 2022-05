Suomi voi hyötyä maailmalla virinneestä vetyinnostuksesta – "Tosi merkittävässä roolissa esimerkiksi vaikeasti vähennettävien päästöjen kanssa"

Vety on myös tärkeässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Jotta vedyn mahdollisuudet toteutuisivat, tarvitaan huomattavasti lisää uusiutuvilla energianlähteillä kuten tuulella ja auringolla tuotettua sähköä. Suomella on hyvät mahdollisuudet hyötyä maailman vetyinnostuksesta.

Vedystä on moneksi. Siitä voi valmistaa päästöttömiä polttoaineita lento- ja laivaliikenteeseen, lannoitteita ja ruokaa. Sen avulla voi tuottaa päästötöntä sementtiä tai terästä. Arvioiden mukaan vetyyn perustuvalla tuotannolla voitaisiin tyydyttää jopa neljäsosa maailman energiantarpeesta.

– Vetytalous on tosi merkittävässä roolissa esimerkiksi vaikeasti vähennettävien päästöjen kanssa. Raskas teollisuus, raskas liikenne, laivaliikenne, lentoliikenne, nämä ovat niitä käyttökohteita, missä vedyllä pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita luettelee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Janne Peljo.

Suomalaisyritykset mukana vetyprojekteissa

Meillä Suomessa yrityksillä on tällä hetkellä suunnitteilla 17 erilaista vetyprojektia ja vetyklusterissa on mukana 60 yritystä.Nesteen jalostamolla aiotaan vähentää päästöjä vedyn avulla.

Vetytalous vaatii lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa

– Aurinko- ja tuulienergian ja muun puhtaan sähköntuotannon lisääntyminen on käytännössä edellytys vetytalouden rakentamiselle, arvioi Peljo.

– Tarvitsemme paljon ja edullista sähköä. Tällä hetkellä Euroopassa on energiakriisi ja nousupaineita sähkön hinnalle. Tämän näen suurena riskinä vetytalouden kehittymiselle, pohtii Ervasti.

Vetytalous tuo Suomelle mahdollisuuksia

Suomella on hyvät mahdollisuudet hyötyä maailman vetyinnostuksesta.

– Euroopassa vedyn kysyntä tulee kasvamaan ja kyse on siitä, missä sitä kustannustehokkaimmin ja kilpailukykyisimmin pystytään tuottamaan. Suomessa on erittäin hyvät lähtökohdat tarttua vetytalouden mahdollisuuksiin, koska meillä on jo hyvin puhdas sähköntuotanto ja potentiaalia sen kasvattamiseen sekä hyvät sähkönsiirtoyhteydet.