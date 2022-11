Egyptin ilmastokokous oli floppi: Pystyvätkö suomalaisyritykset luomaan seuraavan ikivihreän hitin?

– Hyvä, että saatiin päätös ilmastonkuumenemisten vahinkoja korvaavasta rahastosta. Se on tarpeen. Itse ydinasiassa, ilmastokriisin ratkaisemisessa päästöjä vähentämällä, ei edistytty juuri lainkaan, Tynkkynen sanoo.

Poliittinen tahto sakkaa

Ilmaston lämpeneminen yritetään rajata 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä. Asiantuntijat sanovat, että tavoite on mahdollinen, mutta se tarkoittaa, että maailman päästöt pitää kääntää laskuun parissa vuodessa ja puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

– Se on mahdollista luonnontieteellisesti, se on mahdollista teknisesti ja se on mahdollista taloudellisesti. Poliittisesti se näyttää aika mahdottomalta, Tynkkynen summaa.