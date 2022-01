Helsingin telakalta venäläisyhtiölle suurin Suomessa rakennettu diesel-sähköinen äänmurtaja: Valtaisa työllisyysvaikutus

Helsingin telakka rakentaa venäläiselle Norilsk Nickelille uuden jäänmurtajan. Telakkayhtiö Helsinki Shipyard kertoo, että aluksen tuleva toiminta-alue on Jeniseijoella ja Jeniseilahdella sekä Karanmerellä.

Rakentaminen päästään aloittamaan tämän vuoden aikana. Alus toimitetaan tilaajalleen talvikaudeksi 2025. Tilauksen työllistävä vaikutus Helsingin telakalla ja meriteollisuusverkostossa on noin 2 100 henkilötyövuotta.

– Nornickelille on erittäin tärkeää saada uusi jäänmurtaja vuoden 2024 loppuun mennessä, koska se tuo kuljetuksiin lisäkapasiteettia, jota tarvitaan strategisten investointiprojektiemme ja Norilskin kaupungin uudistussuunnitelmien täytäntöönpanoon, kertoo tiedotteessa Sergei Dubovitski Norilsk Nickeliltä.

Alus kykenee murtamaan kaksi metriä paksua lumipeitteistä jäätä operoidessaan keula tai perä edellä. Aluksella on myös valmiudet lastikuljetuksiin sekä helikopteritoimintaan.

Norilsk Nickel on metalli- ja kaivosyhtiö, joka tuottaa palladiumia, jalostettua nikkeliä, platinaa ja kuparia. Norilskin kaupunki ja kaivosyhtiön käyttämä merisatama Dudinka sijaitsevat Jeniseijoen suulla Pohjois-Siperiassa.

Päälaitteiden hankinnat saatu päätökseen

Nyt julkistettu sopimus murtajan rakentamisesta solmittiin jo viime vuoden puolella. Helsinki Shipyardin mukaan yhtiö on saanut jo menestyksekkäästi päätökseen jäänmurtajan päälaitteiden hankinnat.

Uuden aluksen konseptisuunnittelu on tehty yhteistyössä Aker Arctic Technologyn kanssa. Suunnittelutyö etenee nyt aikataulussa sisältäen muun muassa mallikokeet.

Alus on suurin ja tehokkain diesel-sähköinen jäänmurtaja, mitä Suomessa on koskaan rakennettu. Helsingin telakalla on pitkäaikaista kokemusta jäänmurtajien rakentamisesta.