Merivoimien uuden alusluokan rakentaminen alkoi vihdoin – miljardihanketta suojellaan erityisjärjestelyin

Vajaat 120 metriä pitkät ja 16 metriä leveät sotalaivat rakennetaan tarkoitusta varten valmistuneessa monitoimihallissa, muun muassa turvallisuussyistä johtuen. Sotalaivahankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on noin 3 600 henkilötyövuotta. Laivue 2020 -hanke on myöhästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Neljän aluksen on määrä valmistua vuonna 2029. Alkuperäisen aikataulun mukaan rakentamisen piti alkaa viime vuonna ja alusten olla valmiita 2028.

Rauman telakalla on ollut vakavia talousongelmia, ja sen yllä on leijunut konkurssiuhka.



Viime kesänä kerrottiin, että Laivue 2020 -hankkeen hankintasopimuksiin tehdään muutoksia, jotka neuvoteltiin Rauman telakan toimintaedellytysten ja monitoimikorvettihankkeen turvaamiseksi.



STT kertoi noin vuosi sitten, että puolustushallinnon edustajat olivat tiedustelleet Turun telakkaa pyörittävältä Meyer Turulta, olisiko sillä tarvittaessa valmiutta osallistua uusien sota-alusten rakentamiseen. Turussa ei kuitenkaan tuolloin ollut valmiutta osallistua hankkeeseen.



Merivoimien ja rakentajan mukaan uudet monitoimikorvetit on suunniteltu Itämeren oloihin syysmyrskyistä jäisiin ja jäätäviin keleihin. Korvetit kykenevät kaikkina vuodenaikoina merimiinoitukseen, vedenalaiseen sodankäyntiin, meriyhteyksien turvaamiseen sekä pitkäkestoiseen merelliseen läsnäoloon.



Aluksissa on 70 hengen miehistö. Niiden taistelujärjestelmän toimittaa ruotsalainen Saab.