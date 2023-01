Suomi sai EU:lta satojen miljoonien eurojen ilmastorahan – tällaisiin hankkeisiin potti pitäisi käyttää, ja nopeasti

Massiivinen ilmastorahoitus on tarkoitettu Suomessa helpottamaan turpeen käytön vähentämistä, ja korvaamaan siitä johtuvia taloudellisia menetyksiä. Rahaa on jaossa paljon, kymmeniä miljoonia maakunnittain.

– Kaikista suurin haaste tässä hyödyntämisessä on aikataulu. Tämä rahasumma on tarkoitettu neljäksi vuodeksi, ja nyt sitä käyttöaikaa on jäljellä vain kaksi vuotta, eli tämä ja ensi vuosi, sanoo Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen.