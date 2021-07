EU jakoi ensimmäiset rahoituspotit ilmastotalkoisiin – Suomelle ei mitään

Työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Juho Korteniemi muistuttaa, että kyseinen rahoitus on erittäin kilpailtua.

Päätökset miljardipotista luvassa vielä tänä vuonna

Innovaatiorahasto myönsi nyt rahoitusta pienen kokoluokan hankkeille, joiden pääomakustannukset ovat alle 7,5 miljoonaa euroa. Myöhemmin tänä vuonna innovaatiorahasto jakaa rahoitusta myös tätä suuremman kokoluokan hankkeille. Niille jaossa on miljardin euron potti.

Komission mukaan Suomesta lähetettiin 17 hakemusta suuren kokoluokan hankkeiden ensimmäiselle rahoituskierrokselle. Käynnissä on nyt haun toinen kierros, jolle ainakin muutama suomalainen hanke on selviytynyt.

Polttoaineyhtiö Neste on kertonut, että sen kaksi hanketta on valittu rahoitushaun toiselle kierrokselle. Nesteen on tarkoitus kehittää hankkeilla Porvoon jalostamosta uusiutuvaa vetyä ja hiilidioksidia hyödyntävä sekä uusiutuvaa polttoainetta lignoselluloosajäte- ja tähderaaka-aineista valmistava jalostamo.