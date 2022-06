Puola saamassa yli 5 miljardia EU:n sosiaalirahastosta, näin paljon Suomi jäisi tappiolle – Ohisalo: "Hyvin paljon ongelmia"

– Suomi on ollut kriittinen ja oli loppuun asti hyvin kriittinen sosiaalirahastoa kohtaan. Tässä on hyvin paljon ongelmia, kertoo Suomea ympäristöneuvostossa edustanut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.)

Sosiaalirahasto on suuruudeltaan noin 59 miljardia euroa vuosina 2027-2032. EU-komission alkuperäisessä esityksessä rahasto oli kooltaan yli 70 miljardia.

– Suurin ongelma on, että rahasto on liian suuri euromääräisesti. Lisäksi siihen oli vahvasti tuotu mukaan elementti suorista tulotuista kansalaisille, Ohisalo sanoo.

Puola hyötyy eniten

– Ongelma on, että kun tällaisen tulonsiirtojärjestelmän kautta jaetaan tulotukia ihmisille, se ei itsessään auta meitä ilmastotoimissa. Parempi olisi, jos tuettaisiin enemmän vaikka kotitalouksien ilmastoremontteja.

– EU:n yleisimmin käyttämä yksittäinen kriteeri on jäsenvaltion bruttokansantulo asukasta kohti. Tämän sosiaalirahaston kohdalla käytetty kriteeristö on huomattavasti laajempi. Rahoituksen saajajoukkoa ja painopistettä on saatu laajennettua Itä-Euroopan maiden ulkopuolelle sisällyttämällä siihen muun muassa energiaköyhyyttä, päästöjä ja jäsenvaltion kokonaisväestöä koskevia kriteerejä.