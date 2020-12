Suomessa aletaan pian jakaa miljardien eurojen korona-rahapottia: Ja ottajia on paljon

Kyseessä on Suomen osuus EU:n viime kesänä sopimasta ennätyksellisestä 750 miljardin euron elvytysrahoista koronan takia.

Suomen osuus elvytyksestä on 2,3 miljardia euroa, minkä lisäksi tulossa on lisärahoitusta lähes 800 miljoonaa euroa. Lisärahoituksesta kilahtaa esimerkiksi 160 miljoonaa euroa Suomen alueelliselle kehitykselle ja 400 miljoonaa euroa maaseudun kehitykselle.

Ei ennen nähtyä

– Ei koskaan aiemmin ole jaettu tällaista rahasummaa. Se on kertaluontoinen elpymispaketti, josta voi olla todella paljon hyötyä, kun se käytetään oikein, Mannonen sanoo.

– Hankkeita kyllä löytyy. Suomi on valmistautumassa parhaiten maailmassa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Lähes kaikille toimialoille on laadittu vähähiilisyyden tiekartat. Niissä on esitetty paljon konkreettisia toimenpiteitä, pilotti- ja demohankkeita, joita pitää lähteä toteuttamaan, hän sanoo.