Suomi saamassa "runsain määrin" vähemmän tehokasta koronarokotetta – Mitä eroa on sillä, antaako koronapiikki 70 vai 95 prosentin suojan?

– Itse ajattelen, että AstraZenecan rokote on hyvin toimiva erityisesti perusterveelle kansalaiselle. Paljon isompi merkitys on sillä, että saako rokotetta vai eikö saa rokotetta kuin sillä, minkä rokotteen saa.

AstraZenecan rokotteen teholla on merkitystä, sillä jos rokote saa myyntiluvan EU:ssa, sitä odotetaan saatavan Suomeenkin suurempia määriä kuin tähän asti käytössä olevia rokotteita on alussa saatu. Euroopan lääkeviraston on tarkoitus käsitellä AstraZenecan yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa kehittämän rokotteen myyntilupaa tammikuun viimeisellä viikolla. Tähän mennessä Euroopan komissio on hyväksynyt koronarokotteiden myyntiluvat vielä saman päivän aikana, jolloin virasto on puoltanut niiden luvan myöntämistä.