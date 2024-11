Suomen yllä jo toistamiseen lentänyt Yhdysvaltain "lentävä linnoitus" voi kantaa valtavaa pommikuormaa

Venäjän rajaa hipovien tiedustelukoneiden ohella Suomen ilmatilassa on nähty heinäkuussa ja marraskuussa Yhdysvaltain "lentäviä linnoituksia" eli pitkän kantaman strategisia B-52-pommikoneita .

– Toiminta on normaalia Naton jäsenmaan alueella tehtävää yhteistyötä sekä yhteisen puolustuksen peruspilarin, pelotteen ja puolustuksen osoittamista. Suomi ja Yhdysvallat ovat läheisiä liittolaisia. Maidemme välinen puolustusyhteistyö parantaa Suomen puolustuskykyä ja lisää Pohjois-Euroopan turvallisuutta, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kommentoi toimintaa viime viikolla viestipalvelu X:ssä .

Suomen muodonmuutos sotilasliitto Naton etuvartiomaaksi on ollut historiallisen nopea, mutta maan poliittinen johto ja viranomaiset pysyvät kansainvälisen harjoituslentojen yksityiskohdista vaitonaisia.

Tiukka tiedotuslinja

Suomen tiedotuslinja ulkomaisista sotilaslennoista maan ilmatilassa on tiukka. Sekä puolustusministeriö että Puolustusvoimat kieltäytyivät antamasta STT:n kysymyksiin muita kuin kirjallisia vastauksia sähköpostitse. Vielä kirjallisten vastausten saamisen jälkeenkin STT pyysi toistamiseen Puolustusvoimilta puhelinhaastattelua aiheesta.

Puolustusvoimat ei juuri kommentoi sitä, millaista aseistusta yhdysvaltalaiskoneissa on näiden ollessa Suomen ilmatilassa.

– Suomen viranomaisilla on tieto ulkomaisten yksiköiden ja joukkojen mukana Suomen alueelle tuomista aseista, Herrasen nimissä annetussa sähköpostivastauksessa kerrotaan.

B-52:lla kaksi onnettomuutta 2000-luvulla

Yhdysvaltain asevoimilla on historiassaan ollut useita ilmailuonnettomuuksia myös liittolaismaidensa alueilla. Viime vuonna Japanissa Yhdysvaltain ilmavoimien Osprey-lentokone putosi mereen Yakushiman saaren lähellä surmaten koko 8 hengen miehistön. Edellinen konemallin onnettomuus oli saman vuoden elokuulta Australiasta, jolloin kolme sotilasta kuoli.

Pitkään palvellutta B-52:ta pidetään yleisesti luotettavana Yhdysvaltain ilmavoimien työjuhtana, mutta sekin on ollut osallisena onnettomuuksissa. Vuonna 2016 Yhdysvaltoihin kuuluvasta territoriosta Guamista Mikronesiassa lähdössä ollut B-52 tuhoutui tulipalossa epäonnistuneen nousun jälkeen. Vuonna 2008 pommikone putosi Tyyneenmereen niin ikään Guamin lähellä surmaten koko kuusihenkisen miehistön.

Pelastustoimella koulutusta sotilasonnettomuuksiin

– Onhan Suomella itselläänkin ilma-aluksia, joissa on myös räjähteitä ja ammuksia mukana. Eihän se sinänsä muutu miksikään siitä, onko se ulkomaalainen tai suomalainen hävittäjäkone, jos se lasti on sama.

Luhtaniemen mukaan sotilaskoneiden sammutustöihin on pelastustoimen osalta koulutuksissa varauduttu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

– Yleisenä lähtökohtana Puolustusvoimien toimintaan tai kalustoon liittyvät onnettomuustilanteet tehdään yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Heillä on kuitenkin paras tietämys siitä, minkälaisia asioita tarvitsee huomioida ja mitä riskejä tai vaaroja on, hän jatkaa.

– Mutta on vaikea spekuloida, mitä se käytännössä tarkoittaisi. On aika paljon erilaisia versioita siitä, mitä tapahtuu, eli onko lentokone täysin tuhoutunut vai onko onnistunut lasku tai muuta. Sen takia viranomaisten yhteistyö on tällaisissa tilanteissa erityisen tärkeää. Niiden tietojen pohjalta ne oikeat toimintatavat arvioidaan tilannekohtaisesti.