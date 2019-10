Suomi on voimakkaiden sadealueiden reitillä, kertoo Pekka Pouta: "On mahdollista, että pieni, kapea lumisadealue osuisi Etelä-Suomeen alkuviikolla"

MTV Uutisten meteorologi Pekka Poudan mukaan sade on lähipäivien sääavainsana.

– Suomi on vähintään lähimmät viisi vuorokautta voimakkaiden sadealueiden reitillä. Ensin sadealueet ovat vähän heikompia, Pouta kertoo.

Sunnuntaina on heikompien sateiden vuoro.

– Mahdollista on, että myrskymatalien pohjoislaidassa oleva pieni, kapea lumisadealue osuisi Etelä-Suomeen. Sen mahdollisuus on alle yksi kymmenestä, mutta mahdollisuus on. Palataan asiaan.