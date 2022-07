Pirkanmaan aluevaltuutettu nuoruuden huumeongelmastaan MTV:lle: "Hyvinvointivaltiossa ei pitäisi joutua miettimään uskaltaako soittaa apua"

Sangervo korostaa, että hän on huumevastainen, eikä pidä huumeiden käyttöä hyvänä asiana. Siksi hän juuri kannattaa dekriminalisointia, kuten monet asiantuntijatkin.

– Se on tutkittu fakta, että dekriminalisointi vähentää huumehaittoja, yliannostuksia ja tartuntatautien leviämistä, Sangervo muistuttaa.

– On tosi omituista, että tästä käydään keskustelua, että onko se hyvä vai huono asia, kun siitä on niin paljon näyttöä, että se on hyvä asia, Sangervo jatkaa.