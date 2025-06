Suomi on iso tekijä avaruusteknologiassa – firmoja 200 ja sopimuksia ympäri maailmaa

Suomi on kokoaan isompi tekijä avaruusteknologiassa. Suomessa on noin 200 avaruusalan yritystä ja suomalaista teknologiaa on käytössä muun muassa useiden länsimaiden asevoimissa ja Natossa.

Avaruuskilpailussa on mukana vähintään kymmeniä valtioita kaikilta asutuilta mantereilta. Konfliktien ja ilmastonmuutoksen maailmassa alan teknologiaa halutaan ja kehitetään sotilaskäyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää myös vaikka luonnonkatastrofeissa tai maataloudessa.

On vuosikymmeniä siitä, kun Suomessa ällisteltiin lentoja Kuuhun, yhdysvaltalaisia avaruussukkuloita ja kansainvälistä avaruusasemaa. Ne olivat isojen valtioiden kunnianhimoisia teknologisia ja prestiisiohjelmia.

Alan kaupallistuttua ja yksityistyttyä pienemmälläkin korkean teknologian maalla on mahdollisuus saada jalkansa oven väliin ja astua markkinoille.

Suomessa 200 alan yhtiötä

Suomeen on syntynyt vahva avaruusekosysteemi, sanoo Seppo Aaltonen, joka on avaruusteknologiayritys Iceyen Pohjoismaiden ja Nato-yhteistyön johtaja.

– Suomessa on noin 200 avaruusalan firmaa, ja kasvu segmentissä on vahva. Näen, että tässä on suuria mahdollisuuksia kansantaloudelle, mielekkäälle viennille, mielenkiintoisille työpaikoille ja myös verotuloille, Aaltonen toteaa

Avaruusala on kääntynyt siinä mielessä ylösalaisin, että nykyään kuljettajan paikalla istuu yksityinen kaupallinen puoli, kun vielä tovi sitten huippuosaaminen kulki toiseen suuntaan, sotilaspuolelta arkimaailmaan.

– Tekoäly, kommunikaatioteknologia, mikrosirut ja avaruus, jota me edustamme, lähtee usein siviilipuolelta tai kaksoiskäytöstä sotilaspuolelle, Aaltonen toteaa MTV Uutisten haastattelussa Porin SuomiAreenassa.

Avaruus on ala, jolla menestyäkseen vaatimattomuus ei ole hyve. Aaltosen mukaan suomalaisten yhtiöiden teknologiat ovat "aika lailla" toisiaan täydentäviä. Ja yhteistyökykyä löytyy, vaikka kilpailukin on kovaa.

Kaliforniasta matkaan kuusi satelliittia

Iceye toimii useassa maassa, mutta suomalaisen firman päämaja on Espoossa, sopivasti Aalto-yliopiston lähellä.

Yhtiön ykköstuote on niin sanottuun kaksoiskäyttöön sopiva SAR-satelliitti, ja Iceyen mukaan se on tällä hetkellä paras maailmassa.

– Meillä on tällä hetkellä maailman suurin tutkasatelliittikonstellaatio. Kaksi päivää sitten laukaistiin kuusi uutta satelliittia (SpaceX:llä Kaliforniasta). Nyt meillä on kaikkiaan 54 satelliittia laukaistu, eli tutkasatelliittikonstellaatiomme on kolme kertaa suurempi kuin muilla, Aaltonen kertoo.

Toinen ratkaiseva seikka on satelliitin tarkkuus.

– Meillä on myös maailman tarkin tutkasatelliittiteknologia, siinä resoluutio on 25 senttimetriä. Olemme hyvin vahva pelaaja avaruuskentässä.

Firman avaruussilmällä näkee pilvien, lumen, sateen ja pimeyden läpi, Aaltonen lisää.

Sopimuksia usean länsimaan asevoimien kanssa

Ei ole kumma, että monet läntiset asevoimat ovat kiinnostuneita vuonna 2014 perustetun teekkarihenkisen yhtiön tarjonnasta.

Äskettäin Iceye on julkistanut sopimuksia muun muassa sotilasliitto Naton, Alankomaiden, Portugalin ja Puolan viranomaisten kanssa. Iceye on myös tukenut Ukrainaa Venäjän suuhyökkäyksen jälkeen.

Ja tuore on lisäksi yhteistyösopimus saksalaisen monialayhtiö Rheinmetallin kanssa. Se on ollut näkyvästi esillä Saksan suunnitelmissa vahvistaa puolustustaan.

– Synkän maailmantilanteen takia tämäntyyppiselle teknologialle on erittäin kova kysyntä, eli turvallisuudessa – puolustus ja tiedustelu – on vahvaa kasvua.

Vaikka Iceyen SAR-kuvien resoluutio on maalaisjärjelläkin ymmärrettynä tarkkaa, sotateknologia rynnii eteenpäin ja vyöryttää juoksuhautoja hengästyttävää vauhtia. Miten havaita esimerkiksi drooneja?

– Tällä hetkellä monet tuollaisista kohteista ovat aika pieniä, mutta Ukrainassa satelliiteillamme on pystytty havaitsemaan monenlaisia kohteita syvyydessä ja kaikissa sääolosuhteissa.

Yksi toimipisteistä Arabiemiraateissa

Iceyen nettisivujen mukaan yhtiöllä on eri puolilla maailmaa toimipisteitä, joista ainakin yksi pistää silmään maan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan tilan takia: Yhdistyneet arabiemiraatit.

– Toimimme hyvin tiiviissä yhteistyössä Suomen, eurooppalaisten ja amerikkalaisten viranomaisten kanssa vientivalvonnassa-asioissa. Eli viranomaiset katsovat, että kumppanimme ovat luotettavia.

Aaltonen muistuttaa, että Iceyen teknologia on suomalaista ja eurooppalaista, näin aikoina, kun eurooppalaiset valtiot haluavat omaa ja itsenäistä tiedustelukykyä.

Suomen valtiokin on haistanut tilanteen. Valtiollinen Business Finland myönsi Iceyelle noin 41 miljoonan euron rahoituksen tuotekehittämiseen, sekä avustuksena että lainana.

SAR ei ole yhtiön ainoa, joskin tärkein, tuote. Business Finlandin tuella Iceye kehittää muun muassa optista ja elektronista tiedustelua toteuttavaa multisensorianalytiikkaa, Aaltonen kertoo.

Sotilaskäyttöä jälleen. Mutta siis siviilipuolellakin Iceyeltä on ostettu palveluja.

Teknologia soveltuu niin sanottuun kaksoiskäyttöön, eli sekä siviili- että sotilaspuolelle.

– Esimerkiksi viime vuonna olimme globaalisti mukana auttamassa viranomaisia luonnonkatastrofien torjunnassa, muun muassa mukana auttamassa 38 metsäpalon torjunnassa, ja 150 tulvassa, kuten Kalifornian isoissa metsäpaloissa ja Valencian isossa tulvassa. Tuotimme tietoa viranomaisille.