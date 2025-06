Suomalaisen Iceyen satelliitit ovat kysyttyjä sotilastiedusteluun – pyrkii maailman parhaaksi

Suomalainen Iceye-yritys pyrkii tuplaamaan avaruudessa olevien satelliittiensa määrän lähes sataan seuraavien parin vuoden aikana. Kyseisten tutkasatelliittien palvelut ovat nyt kysyttyjä sotilastiedustelussa.

Iceyen tutkasatelliitit kiinnostavat monia valtioita, koska satelliitteja voi käyttää tarkkaan sotilastiedusteluun.

– Kun maailman tilanne on mikä se on, niin tarve reaaliaikaiselle, objektiiviselle, reaaliaikaiselle tilannekuvalle siitä, mitä maanpinnalla tapahtuu olosuhteista riippumatta on ilmiselvä. Monet valtiot haluavat ostaa meiltä. Pyrimme olemaan alan edelläkävijä, kertoo Iceyen strategiajohtaja Pekka Laurila.

Iceyen satelliitit pystyvät teknologiansa avulla välittämään tarkkaa kuvaa myös pilvien läpi sekä yöaikaan.

Aluksi yritys suuntasi palveluaan esimerkiksi vakuutusyhtiöille, jotka olivat kiinnostuneita sään ääri-ilmiöistä ja luonnonkatastrofeista.

Nyt markkinoita on syntynyt sotilastiedustelussa, koska geopolitiikassa riittää jännitteitä.

Yritys on viime vuosina tehnyt läpimurron maailmalla ja kauppoja on tehty muun muassa Ukrainaan, Japaniin ja Puolaan.

– Näissä järjestelmissä puhutaan satojen miljoonien kaupoista. Niitä on tässä päästy jo tekemään. Eli siinä mielessä ollaan merkittävän bisneksen äärellä, Laurila sanoo.

Laurilan mukaan esimerkiksi Japanilla ja Etelä-Korealla on miljardiluokan suunnitelmia satelliittitutkien käyttöön.

Suuri rahoituspäätös

Tänään julkistettiin suuri Business Finlandin yli 40 miljoonan euron rahoituspäätös, joka auttaa Iceye-yritystä toteuttamaan jopa 250 miljoonan investointiohjelman. Suurin osa rahoista tulee Iceyen omista varoista.

Business Finlandin mukaan julkista rahaa kannattaa käyttää Iceyen kasvuun.

– Tässä luodaan korkean teknologian osaamista Suomeen. Tämä vahvistaa koko avaruus- ja puolustusalaa ja vaikuttaa koko alan ekosysteemiin. Tämä on ennen kaikkea investointi Suomen tulevaisuuteen sekä eurooppalaiseen innovaatiojohtajuuteen rajusti kasvavalla toimialalla, kerto Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.

Investoinnilla voi syntyä satoja korkeakoulutettujen työpaikkoja.

Jos Iceyen menestys jatkuu, Suomi saa lisäksi enemmän verotuloja.